На Хмельниччині змайстрували 7-метровий лімузин з "Жигулів" (відео)

11:58, 09 березня 2018
Курйози
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У Шепетівці роз'їжджає майже семиметрова "Копійка". Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин.

35-річний "Ваз 2101" переробили у семиметровий лімузин з панорамним дахом і шкіряним салоном

Він помаранчевого кольору. Виготовляли його майстри в автосалоні Черкас кілька років.

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Теги: #лімузин