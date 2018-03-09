На Хмельниччині змайстрували 7-метровий лімузин з "Жигулів" (відео)
11:58, 09 березня 2018Курйози
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У Шепетівці роз'їжджає майже семиметрова "Копійка". Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин.
Брати-роми в Хмельницькій області змайстрували 7-метровий лімузин з "Жигулів".
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У Шепетівці роз'їжджає майже семиметрова "Копійка". Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин.
35-річний "Ваз 2101" переробили у семиметровий лімузин з панорамним дахом і шкіряним салоном
Він помаранчевого кольору. Виготовляли його майстри в автосалоні Черкас кілька років.
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