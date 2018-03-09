На Хмельниччині змайстрували 7-метровий лімузин з "Жигулів" (відео)

У Шепетівці роз'їжджає майже семиметрова "Копійка". Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин.

Брати-роми в Хмельницькій області змайстрували 7-метровий лімузин з "Жигулів". Читайте такожЛімузин Трампа не проліз у ворота королівського палацу в Бельгії – ЗМІ У Шепетівці роз'їжджає майже семиметрова "Копійка". Брати втілили свою давню мрію - зробити циганський лімузин. 35-річний "Ваз 2101" переробили у семиметровий лімузин з панорамним дахом і шкіряним салоном Він помаранчевого кольору. Виготовляли його майстри в автосалоні Черкас кілька років.

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