Хотіла переплюнути Кардашьян: британка накачала собі величезні сідниці і тепер насилу ходить (відео)

Це вже далеко не перша пластична операція Стар, але раніше дівчина майже завжди залишалася задоволена результатом.

У Великобританії модель і інтернет-зірка Марія Стар Делгайдіс, прагнучи досягти параметрів світської левиці Кім Кардашьян, збільшила сідниці настільки, що не може сидіти.

Читайте такожСекрет краси і молодості: вагітна сестра Кардашьян заявила, що з'їсть свою плаценту

Це вже далеко не перша пластична операція Стар, але раніше дівчина майже завжди залишалася задоволена результатом, пише The Sun. Однак остання операція, яка майже допомогла Марії переплюнути Кардашьян, призвела до того, що Стар тепер відчуває страшний дискомфорт, передає "Главред".

Як виявилося, жінка вибрала для сідниць занадто великі імпланти. В результаті дівчина тепер відчуває труднощі під час ходьби. Більше того – вона зовсім не може сидіти.

Під час зйомок одного з британських ток-шоу Стар зізналася, що найближчим часом хоче позбутися імплантів, щоб повернути собі колишні форми.