"Містер Охайність": Трампа висміяли за любов до слова "чисто" (відео)

Це слово-паразит в публічних промовах Трампа не єдине. Найчастіше президент США використовує слово «подивимося».

У мережі висміяли президента США Дональда Трампа за часте вживання слова "чисто". ViceNews опублікував смішне відео, на якому Трамп вживає це слово-паразит.

Donald Trump is a bit of a clean freak. Immaculately clean. Spotless and clean. Clean coal. Just call him Mr. Clean. pic.twitter.com/fyZmECcXwJ — VICE News (@vicenews) April 11, 2018

Зазначимо, найчастіше у своїх публічних промовах Дональд Трамп використовує фразу «we'll see» («Подивимося»).

Ці слова президент США використовує в найрізноманітніших обставинах. Формулювання «подивимося» Трамп використовував як для опису своїх планів щодо Північній Кореї, так і говорячи про наслідки урагану «Харві».

Минулого року в Twitter Дональда Трампа з'явилося загадкове повідомлення зі словом «covfefe». «Незважаючи на постійний негативний covfefe преси...» («Despite the constant negative press covfefe»)», - саме такий був текст повідомлення. За одним з припущень, замість слова covfefe повинно було бути слово «coverage» (висвітлення в пресі), однак автор твіту допустив помилку і опублікував незакінчений твіт.

Пізніше Трамп запропонував читачам свого мікроблогу самим розгадати значення слова «covfefe».