"Містер Охайність": Трампа висміяли за любов до слова "чисто" (відео)

18:49, 12 квітня 2018
Курйози
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Дональд Трамп / REUTERS

Зазначимо, найчастіше у своїх публічних промовах Дональд Трамп використовує фразу «we'll see» («Подивимося»).

Ці слова президент США використовує в найрізноманітніших обставинах. Формулювання «подивимося» Трамп використовував як для опису своїх планів щодо Північній Кореї, так і говорячи про наслідки урагану «Харві».

Минулого року в Twitter Дональда Трампа з'явилося загадкове повідомлення зі словом «covfefe». «Незважаючи на постійний негативний covfefe преси...» («Despite the constant negative press covfefe»)», - саме такий був текст повідомлення. За одним з припущень, замість слова covfefe повинно було бути слово «coverage» (висвітлення в пресі), однак автор твіту допустив помилку і опублікував незакінчений твіт.

Пізніше Трамп запропонував читачам свого мікроблогу самим розгадати значення слова «covfefe».

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Теги: #твіттер Трампа