"Зачіска не постраждала": Трамп потрапив в курйозну ситуацію з парасолькою (фото, відео)

Від потужного вітру парасолька Трампа вивернулася, але він все одно гордо ніс її високо піднятою над головою.

Президент США Дональд Трамп потрапив в курйозну ситуацію з парасолькою на виході з літака. Від потужного вітру парасолька Трампа вивернулася, але він все одно гордо ніс її високо піднятою над головою.

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Про це пише Daily Mail.

Сильні пориви вітру ледь не вирвали парасолю з рук Трампа, а на спуску з трапа зламану парасолька забрав один із зустрічаючих його офіцерів. Президент зробив вигляд, що нічого не сталося.

У соцмережах не втратили можливості пожартувати над президентом США і незручної ситуації і написали, що "навіть природа його не любить". Деякі зазначили, що, незважаючи на шквалистий вітер, його зачіска не постраждала. Також в коментарях припустили, що Трамп таким чином "ловить сигнал КДБ", адже вивернута парасолька зовні нагадує антену.