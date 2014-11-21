У Франції збираються побудувати будинок для престарілих слонів

Бельгійці Тоні Ферхульст (Tony Verhulst) і Софі Гетгебюр (Sofie Goetghebeur) збираються побудувати будинок для престарілих слонів у французькій провінції Лімузен. За словами Ферхульста, вони протягом 20 років доглядали за тваринами в зоопарках бельгійського Антверпена і тепер хочуть забезпечити гідну старість слонам у Франції, передає Lenta.ru з посиланням на La Montagne.

«У деяких європейських країнах використання диких тварин у цирках заборонено. В Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії та Данії й скоро в інших країнах Європи будуть прийняті аналогічні заходи. Тому необхідно створити умови, щоб їх не присипляли, а вони могли спокійно прожити решту своїх днів», - розповів захисник тварин.

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Бельгійська пара хоче поселити до десяти слонів на території площею 25 гектарів. За їх словами, в цьому місці є всі необхідні умови для життя слонів - багато води, трав, каштанів, рівнини. Першого слона вони хочуть прихистити вже протягом року.

Муніципальна влада підтримала ініціативу любителів товстошкірих. За словами представника муніципалітету, слони приваблять туристів та сприятимуть економічному зростанню всього регіону.

Аналогічні будинки для престарілих слонів вже існують в Америці та Азії.