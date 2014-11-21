Перша жінка-космонавт з Італії збирається взяти на МКС кавоварку

Саманта Крістофоретті, яка готується стати першою жінкою-космонавтом Італії, збирається взяти з собою на орбіту кавоварну машину, передає BBC.

Апарат вагою 20 кілограмів спеціально сконструйовано для роботи в умовах невагомості, а його сталеві деталі розраховані на великі перевантаження.

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Крістофоретті у складі трьох членів екіпажу російського корабля "Союз" відправиться на Міжнародну космічну станцію в неділю.

Досі свіжозаварений еспресо на орбіті ще ніхто не пробував.