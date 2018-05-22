З'явилося кумедне відео, як рисі нестямно кричать одна на одну "людськими" голосами

У ролику показано, що дві рисі зустрілися на дорозі й намагаються налякати одна одну загрозливими звуками.

Житель канадської провінції Онтаріо зняв на відео, як рисі нестямно кричать одна на одну.

Ролик у своєму Facebook опублікував "Лентач". За той час, поки очевидці знімали ролик, жодна з кішок так і не поступилася противнику.

"Їхні крики навряд чи можна відрізнити від людських", - зазначають в "Лентачі".

Як повідомляв УНІАН, відвідувачі національного парку Найробі в Кенії зняли на відео сутичку декількох левів.