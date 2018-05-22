З'явилося кумедне відео, як рисі нестямно кричать одна на одну "людськими" голосами
18:02, 22 травня 2018Курйози
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У ролику показано, що дві рисі зустрілися на дорозі й намагаються налякати одна одну загрозливими звуками.
Рисі не бажали поступатися одна одній / Скріншот
Житель канадської провінції Онтаріо зняв на відео, як рисі нестямно кричать одна на одну.
Ролик у своєму Facebook опублікував "Лентач". За той час, поки очевидці знімали ролик, жодна з кішок так і не поступилася противнику.
"Їхні крики навряд чи можна відрізнити від людських", - зазначають в "Лентачі".
Рисі кричать один на одного
Як повідомляв УНІАН, відвідувачі національного парку Найробі в Кенії зняли на відео сутичку декількох левів.
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