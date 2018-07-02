З Бейонсе стався конфуз на сцені: співачку рятували за допомогою драбини (відео)

12:43, 02 липня 2018
Курйози
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Бейонсе прийшли на допомогу / Скріншот

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Варто зауважити, що не все минуло гладко, наприкінці концерту зірка потрапила в "пастку" за декілька метрів над землею, передає ТСН.

Після виконання композиції співачка застрягла на підвісній конструкції, яка з технічних причин не опустилася на землю.

Після короткого обміну пропозиціями було вирішено скористатися звичайною драбиною.

Це стало неабияким викликом для співачки, яка була у ботфордах на підборах та чорному боді. Виконавиця неохоче ступала на драбину, боячись впасти. 

Раніше виступ американської поп-зірки Бейонсе запам'ятався глядачам прикрим конфузом. Королева поп-музики впала на сцені під час виступу разом зі своєю сестрою.

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Теги: #курйози#Бейонсе