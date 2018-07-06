Нігерійський цілитель загинув, випробовуючи куленепробивне зілля

Чари чомусь підвели і не захистили чарівника від кулі.

У Нігерії 26-річний цілитель Чінака Адоезуве помер, коли намагався продемонструвати клієнту, наскільки ефективне його «куленепробивне» зілля. Як повідомляє Newsweek, чаклун сам вручив своєму вбивці пістолет, щоб той вистрілив і впевнився, що зілля дійсно діє. І тут сталася трагедія.

Клієнта цілителя-невдахи арештувала поліція. Хоча магічний захист – досить популярна річ в Нігерії, де практики «народної медицини» пропонують дивовижні засоби від різного роду проблем і хвороб. Навіть місцеві поліцейські користуються «куленепробивним» зіллям, яке наносять під бронежилет.

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«Навіть моя дружина знає про зілля. Ми обоє християни. Але вона не скаржиться, тому що не хоче, щоб я втратив життя, виступаючи проти озброєних грабіжників. Не має нічого поганого в подвійному захисті», - сказав виданню один з поліцейських.

Але, вочевидь, захист зовсім не «подвійний», а цілком одинарний.