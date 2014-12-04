Володар нобелівської медалі продав її за 4 мільйони доларів

86-річний Уотсон став першим в історії лауреатом Нобелівської премії, який вирішив продати свою нагороду, передають РИА Новости.

Крім того, продані за 300 тисяч доларів і рукописні тези, зроблені Уотсоном для своєї промові на урочистій церемонії Нобелівського комітету в Стокгольмі 10 грудня 1962 року, а також рукопис і чернетки його лекції за 200 тисяч доларів.

Сам вчений раніше заявив, що отримані кошти він витратить на благодійність.

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"Я з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу зробити нові благодійні пожертви лабораторії Cold Spring Harbor, Чіказького університету і кембриджському Clare College, і таким чином внести свій внесок у збереження академічного середовища, де переважають глибокі ідеї і порядність", - сказав Уотсон, чию заяву цитує аукціонний будинок.

Уотсон отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини у 1962 року разом зі своїми колегами Френсісом Кріком і Морісом Уїлкінсом за відкриття структури молекули ДНК.