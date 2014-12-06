Двокілограмовий трюфель продали на аукціоні Sotheby's
23:52, 06 грудня 2014Курйози
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Білий трюфель з Італії вагою 1,89 кг продано на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за 61 тис дол.
Делікатес, є найбільшим із тих, що коли-небудь продавалися на аукціонах / УНІАН
Як передає ТАСС, про це повідомили представники аукціонного дому.
За їхніми оцінками, делікатес, що пішов з молотка, є найбільшим із тих, що коли-небудь продавалися на аукціонах. Володарем гриба став неназваний покупець з Тайваню, який брав участь в торгах телефоном.
Трюфель було знайдено в Італії минулого тижня.
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Білий трюфель зустрічається лише в певних районах цієї країни в період з жовтня по грудень. Знаходити ці гриби вдається лише досвідченим "мисливцям" та за сприяння спеціально навчених собак.
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