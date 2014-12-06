Двокілограмовий трюфель продали на аукціоні Sotheby's

Як передає ТАСС, про це повідомили представники аукціонного дому.

За їхніми оцінками, делікатес, що пішов з молотка, є найбільшим із тих, що коли-небудь продавалися на аукціонах. Володарем гриба став неназваний покупець з Тайваню, який брав участь в торгах телефоном.

Трюфель було знайдено в Італії минулого тижня.

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Білий трюфель зустрічається лише в певних районах цієї країни в період з жовтня по грудень. Знаходити ці гриби вдається лише досвідченим "мисливцям" та за сприяння спеціально навчених собак.