"Фанера лажева": улюблений співак Путіна осоромився на сцені (відео)

Артист почав співати вже після того, як заграла фонограма з його голосом.

Емін,Лепс,Тіматі. #зірки @eminofficial @gvleps @timatiofficial Публікація від Сергій Кожевников (@kozhevnikov_producer) 14 Лип 2018 в 12:45 PDT

Улюблений співак президента РФ Володимира Путіна Григорій Лепс осоромився під час виступу на весіллі російського співака Еміна Агаларова. Артист почав співати вже після того, як заграла фонограма з його голосом.

Відповідне відео опублікував продюсер Сергій Кожевников на своїй сторінці в Instagram.

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Користувачів такий перфоманс обурив і вони розкритикували виступ Лепса в коментарях.

"Лепс халявить, просто відкриває рот під мінус", "Така фанера лажева", "Нічого дивного", "Фанерщик", - написали вони.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний російський співак Григорій Лепс потрапив до лікарні з серйозними травмами.