Жителів дачного кооперативу на Одещині тероризує зграя мавп-утікачів (відео)
10:43, 23 липня 2018Курйози
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На свободу мавпи вирвалися швидше за все з приватного звіринця. Вже тиждень вони грабують сади одеситів, ласують яблуками і персиками.
Зграя мавп оселилася в дачному кооперативі на Одещині
Зграя мавп оселилася в дачному кооперативі на Одещині.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Місцеві жителі порахували, що всього по селищу розгулює 9 мавп.
На свободу мавпи вирвалися швидше за все з приватного звіринця. Вже тиждень вони грабують сади одеситів, ласують яблуками і персиками. Люди вже звернулися в поліцію, але поки затримати "хвостатих" втікачів не вдалося.
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