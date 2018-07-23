Жителів дачного кооперативу на Одещині тероризує зграя мавп-утікачів (відео)

На свободу мавпи вирвалися швидше за все з приватного звіринця. Вже тиждень вони грабують сади одеситів, ласують яблуками і персиками.

Зграя мавп оселилася в дачному кооперативі на Одещині. Читайте такожВласник підмовив пса пограбувати дружину й зняв все на відео Про це йдеться в сюжеті ТСН. Місцеві жителі порахували, що всього по селищу розгулює 9 мавп. На свободу мавпи вирвалися швидше за все з приватного звіринця. Вже тиждень вони грабують сади одеситів, ласують яблуками і персиками. Люди вже звернулися в поліцію, але поки затримати "хвостатих" втікачів не вдалося.

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