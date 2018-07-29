В Капітолії США замість портрета Трампа поставили фото Путіна
06:51, 29 липня 2018Курйози
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Інцидент стався 26 липня.
Фото Путіна було розміщено на підставці біля стіни з зображеннями екс-президентів США / фото cnn.com
В Капітолії штату Колорадо в галереї портретів президентів США невідомі пранкери розмістили портрет президента Росії Володимира Путіна. Картину поставили якраз на місце портрета американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє CNN.
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Інцидент стався 26 липня.
Фото російського президента було розміщено на підставці біля стіни з зображеннями екс-президентів США.
Відзначається, що портрет Трампа в галереї на даний момент відсутній, адже ще не зібрані необхідні для написання картини кошти в розмірі близько 10 тисяч доларів.
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