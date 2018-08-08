Жителі Дніпра перетворили «Жигулі» на басейн та влаштували на дорозі пінну вечірку (відео)

11:28, 08 серпня 2018
Курйози
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У Дніпрі зявився компактний басейн на колесах / Скриншот - Youtube, FULL Zaykin

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, пікап катався лівим берегом міста під гучний музичний супровід. В багажнику зробили пінну ванну. У ній - під парасолькою - розмістилися двоє відпочивальників.

Перехожих розвага неабияк вразила. А, оскільки останні дні в Дніпрі спека сягає 40 градусів, багато хто почав одразу розшукувати авторів розробки, аби винайняти авто з басейном для подорожей. 

Тим не менш, власник ані з потенційними замовниками, ані з журналістами поки не спілкується. Каже, спочатку хоче довести «авто своєї мрії» до ідеалу.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні без опадів, збережеться спекотна погода. Місцями температура буде досягати +35°.

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Теги: #Дніпро#спека