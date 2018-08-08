Жителі Дніпра перетворили «Жигулі» на басейн та влаштували на дорозі пінну вечірку (відео)

Пікап катався лівим берегом міста під гучний музичний супровід, в його багажнику облаштували пінну ванну.

Вулицями Дніпра каталось легкове авто «Жигулі» з облаштованою у багажнику ванною та відпочивальниками.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, пікап катався лівим берегом міста під гучний музичний супровід. В багажнику зробили пінну ванну. У ній - під парасолькою - розмістилися двоє відпочивальників.

Перехожих розвага неабияк вразила. А, оскільки останні дні в Дніпрі спека сягає 40 градусів, багато хто почав одразу розшукувати авторів розробки, аби винайняти авто з басейном для подорожей.

Тим не менш, власник ані з потенційними замовниками, ані з журналістами поки не спілкується. Каже, спочатку хоче довести «авто своєї мрії» до ідеалу.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні без опадів, збережеться спекотна погода. Місцями температура буде досягати +35°.