Жителі Дніпра перетворили «Жигулі» на басейн та влаштували на дорозі пінну вечірку (відео)
Вулицями Дніпра каталось легкове авто «Жигулі» з облаштованою у багажнику ванною та відпочивальниками.
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Як повідомляється у сюжеті ТСН, пікап катався лівим берегом міста під гучний музичний супровід. В багажнику зробили пінну ванну. У ній - під парасолькою - розмістилися двоє відпочивальників.
Перехожих розвага неабияк вразила. А, оскільки останні дні в Дніпрі спека сягає 40 градусів, багато хто почав одразу розшукувати авторів розробки, аби винайняти авто з басейном для подорожей.
Тим не менш, власник ані з потенційними замовниками, ані з журналістами поки не спілкується. Каже, спочатку хоче довести «авто своєї мрії» до ідеалу.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні без опадів, збережеться спекотна погода. Місцями температура буде досягати +35°.