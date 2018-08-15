У Римі туристки влаштували битву за територію для селфі (відео)
15:38, 15 серпня 2018Курйози
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Всього в битві брали участь 8 осіб.
У Римі дві туристки влаштували бійку за краще місце для селфі біля фонтану Треві.
За інформацією поліції, 19-річна мешканка Нідерландів і 44-річна американка під час сварки почали штовхатися і тягати один одного за волосся.
Через кілька хвилин після початку конфлікту до бійки приєдналися родичі дівчат.
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