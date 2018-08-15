У Римі туристки влаштували битву за територію для селфі (відео)

У Римі дві туристки влаштували бійку за краще місце для селфі біля фонтану Треві.

За інформацією поліції, 19-річна мешканка Нідерландів і 44-річна американка під час сварки почали штовхатися і тягати один одного за волосся.

Через кілька хвилин після початку конфлікту до бійки приєдналися родичі дівчат.