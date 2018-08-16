Конспірологи призначили на цей день кінець світу: в нас повинна врізатися планета Х - Нібіру

Апокаліпсис почнеться після того, як Нібіру зіткнеться з Землею і виштовхне її з орбіти.

Знищення всього людства принесе планета Нібіру, яка зіткнеться з Землею 16 серпня.

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Такий прогноз озвучили прихильники конспірологічній теорії. За їхніми прогнозами Апокаліпсис почнеться після того, як Нібіру зіткнеться з Землею і виштовхне її з орбіти.

Однак дотепер космічні апарати не зафіксували жодних рухів планет в бік Землі, тому можна припустити, що розмови про зіткнення Землі з Нібіру 16 серпня - плід фантазії прихильників конспиралогических версій.

Прогнози прихильників конспірологічних версій спростовують в NASA, відзначаючи при цьому, що планети під назвою Нібіру не існує.

У відповідь на це конспірологи стверджують, що вчені спеціально замовчують про подібний сценарій, щоб уникнути паніки серед людей.

Інші вчені стверджують, що кінець світу може настати і без втручання космічних тіл. Натякаючи на те, що людство саме себе знищить, нещадно експлуатуючи ресурси Землі та забруднюють екологію.

Між тим, астролог Влад Росс зазначив, що при нашому житті "кінця світу" не буде. Так він прокоментував новину про те, що 16 серпня 2018 року із Землею нібито зіткнеться планета Нібіру. "Найбільш небезпечний момент, який тільки можна собі уявити, буде не раніше 2029 року, коли астероїд Апофіс максимально наблизиться до Землі. Та й то, з імовірністю в 99% можна стверджувати, що він не впаде на Землю. Апофіс у перекладі це «ангел смерті для всього живого і земного». Очікується, що це станеться в п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Наступного разу цей астероїд, пролітаючи по своїй орбіті, знову підійде близько до Землі в 2036 році. І поки астрономи не ручаються за 2036 рік", - зазначив він.

За його словами, якби ця планета Нібіру була, хоч як би наближалася до Землі або до якихось інших планет, то в телескопи б її чітко засікли.