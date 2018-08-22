Китаєць-геймер провалився в люк і зламав колінну чашечку, але продовжив грати на смартфоні

Молодий китаєць так одержимий іграми на смартфоні, що практично ніколи не випускає з рук свій телефон.

Одночасно кумедний і трагічний випадок стався в провінції Сіньцзян Західного Китаю. Молодий чоловік, захоплений грою на своєму смартфоні, провалився у відкритий каналізаційний люк і зламав ногу.

Прибулі на місце рятувальники застигли в подиві: хлопець плакав від болю, але розпочату ще на поверхні землі гру так і не перервав. Про це повідомляє The Daily Mail.

Відомо, що молодий китаєць, був так одержимий іграми на смартфоні, що практично ніколи не випускав з рук свій телефон. Захоплення зіграло з ним злий жарт: задивившись на екран він не помітив, що кришка каналізаційного люка на дорозі відкрита, а чотириметрова яма під нею так і «манить» ігроманів.

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Свідки інциденту відразу викликали на місце рятувальників і медиків. Яке ж було їх здивування, коли вони побачили, що хлопець, який провалився під землю, ридає від болю так, що сльози йому очі застять, але при цьому енергійно «тикає» пальцями в екран смартфона, продовжуючи набирати очки для проходження наступного рівня.

Дістати його вдалося за допомогою спеціальних ремнів. Медики діагностували у пацієнта перелом колінної чашечки. Навіть лежачи на каталці він продовжував грати, уточнили в ЗМІ. Повідомляється, що в даний час стан китайця стабільний, він йде на поправку.