В ластах і з надувним каченям: у Києві відбувся незвичайних забіг (відео)

Дистанція символічна - 30 метрів потрібно було пробігти пляжем і 30 метрів проплисти. Все це в ластах і з каченям.

Спочатку взуті в ласти учасники бігли по узбережжю, а потім повинні були ще і плисти на швидкість.

Дистанція була невеликою - всього кілька метрів, але чи легко було її подужати - у змаганні взяли участь і журналісти ТСН.

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«Ми не сумуємо, що літо закінчується, ми святкуємо його продовження. І запрошуємо вас приєднатися. Щороку в серпні ми надягаємо ласти, беремо в руки жовтого надувного каченяти і біжимо пляжем», - кажуть організатори.

За їхніми словами, дистанція символічна - 30 метрів потрібно було пробігти пляжем і 30 метрів проплисти. Все це в ластах і з каченям.