Трамп показав журналістам червону картку, подаровану президентом ФІФА (відео)
Президент США Дональд Трамп отримав у подарунок від глави Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно жовту і червоні картки, які традиційно використовуються в футбольних матчах.
Подарунок був піднесений під час зустрічі Інфантіно з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому в присутності представників преси, повідомляє "Новое время" з посиланням на FoxNews.
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"Це може бути корисно для вас. Судді в футболі мають жовті і червоні картки. Жовта картка - це попередження", - сказав Інфантіно, діставши після цього червону і додавши, що вона потрібна, "якщо ви хочете дискваліфікувати кого-небудь".
Трамп взяв червону картку в руки і показав її журналістам.
"Дуже добре. Мені подобається", - оцінив подарунок американський лідер.
На зустрічі Інфантіно і Трампа обговорювалася підготовка до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який США будуть проводити спільно з Мексикою і Канадою.
WATCH: Trump 'Red Cards' the Media at White House FIFA Event. https://t.co/uOIuI6kz7C— Fox News (@FoxNews) August 28, 2018