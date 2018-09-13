Губернатор Київської області розповів, що мріяв про секс зі своєю помічницею (відео)
Під час святкування Дня міста у Вишгороді голова Київської ОДА Олександр Горган зізнався у бажанні інтиму із заступником голови Вишгородської райдержадміністрації Мариною Мельник, яка молодша нього на 10 років.
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Відео зізнання опублікувала в Facebook Antonina Basenko. "Ви знаєте, я півтора року працював у Вишгороді головою райдержадміністрації і останні півроку у мене була молода і дуже красива заступник і, ви знаєте, якби мене не перевели у Київ - це б закінчилося інтимом і подружньою зрадою. Але, Слава Богу, мене підвищили і я пішов працювати губернатором, а ця красива дівчина залишилася у Вишгороді у моїх нездійснених мріях", - сказав Горган під час виступу зі сцени.
Після цього він вручив Мельник почесну грамоту та наголосив, що вона "дуже потужно працює".
Зазначимо, згідно з сайтом Вишгородської РДА, 33-річна Мельник заміжня і має доньку. Але джерела в Київській ОДА розповіли ТаблоID, що Горган вже півроку як не живе з дружиною Іриною.
Натомість роман на роботі він буцімто закрутив хай не у Вишгороді, то у столиці. Власне, приписують велелюбному держслужбовцеві одразу двох дам серця: керівника патронатної служби Марину Кіян та помічницю Любов Лисенко.
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