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Свято середини осені: у Китаї мешканців зоопарку пригостили фруктами і традиційними пряниками (відео)

05:35, 23 вересня 2018
Курйози
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У Китаї наближається Свято середини осені, і мешканці сафарі-парку в Куньміні не залишилися в стороні від веселощів — для тварин приготували страви з улюблених інгредієнтів.

Пандам, наприклад, напекли традиційних азіатських солодощів - "місячних пряників». Іншим - приготували салати з фруктів і овочів.

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Теги: #Китай#зоопарк