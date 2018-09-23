Свято середини осені: у Китаї мешканців зоопарку пригостили фруктами і традиційними пряниками (відео)
05:35, 23 вересня 2018Курйози
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У зоопарку Куньміна відзначають Свято середини осені.
Мункейки і тарілки фруктів - так в Китаї пригощають мешканців зоопарку
У Китаї наближається Свято середини осені, і мешканці сафарі-парку в Куньміні не залишилися в стороні від веселощів — для тварин приготували страви з улюблених інгредієнтів.
Пандам, наприклад, напекли традиційних азіатських солодощів - "місячних пряників». Іншим - приготували салати з фруктів і овочів.
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