Свято середини осені: у Китаї мешканців зоопарку пригостили фруктами і традиційними пряниками (відео)

У зоопарку Куньміна відзначають Свято середини осені.

У Китаї наближається Свято середини осені, і мешканці сафарі-парку в Куньміні не залишилися в стороні від веселощів — для тварин приготували страви з улюблених інгредієнтів.

Пандам, наприклад, напекли традиційних азіатських солодощів - "місячних пряників». Іншим - приготували салати з фруктів і овочів.