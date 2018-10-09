Японець міг би уникнути незручної ситуації, якщо б пояснив дівчині, що другий телефон потрібен тільки для роботи.

У Японії чоловіка зловили на зраді через повідомлення про землетрус. Про це повідомив інформаційний портал Sora 24.

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Інцидент стався в префектурі Сайтама на початку жовтня. Користувач Twitter @MeinerLacrima розповів, що всім пасажирам приміського поїзда на телефони надійшло повідомлення про те, що неподалік почався землетрус. Його епіцентр опинився далеко від поїзда, тому він не представляв небезпеки для пасажирів.

«Однак коли всі зітхнули з полегшенням, один з пасажирів, який їхав разом зі своєю дівчиною, почав панікувати. Коли прийшли повідомлення, виявилося, що у чоловіка два смартфони», — написав японець. За його словами, дівчина не знала про існування другого мобільного телефону, почала запитувати у свого коханого.

Коментатори зазначили, що японець міг би уникнути незручної ситуації, якщо б пояснив дівчині, що другий телефон потрібен тільки для роботи. Один з користувачів зізнався, що на місці чоловіка вибіг би на наступній станції, але @MeinerLacrima пояснив, що це була остання електричка. Також японець написав, що, коли пара вийшла, чоловік і жінка розійшлися в різні сторони.