В Одеській області дівчинка втекла з дому до дитячого садка
15:01, 09 жовтня 2018Курйози
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Маленьку мандрівницю вже повернули батькам. На щастя, під час прогулянки з нею нічого не трапилося.
Маленьку мандрівницю вже повернули батькам / Фото: прес-служба
В Одеській області вихователі дитячого саду виявили на території незнайому дівчинку. Виявилося, що вона втекла з дому.
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Як повідомляє прес-служба НПУ, поліцейським вдалося швидко встановити, що однорічна дитина проживає недалеко від дитсадка. Поки дорослі були зайняті своїми справами, дівчинка непомітно вийшла з дому і самостійно прийшла до садка.
Маленьку мандрівницю вже повернули батькам. На щастя, під час прогулянки з нею нічого не трапилося.
Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчинки до адміністративної відповідальності.
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