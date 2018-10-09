В Одеській області дівчинка втекла з дому до дитячого садка

Як повідомляє прес-служба НПУ, поліцейським вдалося швидко встановити, що однорічна дитина проживає недалеко від дитсадка. Поки дорослі були зайняті своїми справами, дівчинка непомітно вийшла з дому і самостійно прийшла до садка.

В Одеській області вихователі дитячого саду виявили на території незнайому дівчинку. Виявилося, що вона втекла з дому.

Маленьку мандрівницю вже повернули батькам. На щастя, під час прогулянки з нею нічого не трапилося.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчинки до адміністративної відповідальності.