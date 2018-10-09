этот материал доступен на русском

В Одеській області дівчинка втекла з дому до дитячого садка

15:01, 09 жовтня 2018
Курйози
532 0
Маленьку мандрівницю вже повернули батькам / Фото: прес-служба

Читайте такожФейки про викрадення дітей стали психологічною зброєю (відео)

Як повідомляє прес-служба НПУ, поліцейським вдалося швидко встановити, що однорічна дитина проживає недалеко від дитсадка. Поки дорослі були зайняті своїми справами, дівчинка непомітно вийшла з дому і самостійно прийшла до садка.

Маленьку мандрівницю вже повернули батькам. На щастя, під час прогулянки з нею нічого не трапилося.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчинки до адміністративної відповідальності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса