этот материал доступен на русском

У Перу чоловік дізнався про зраду дружини завдяки Google Maps

05:16, 11 жовтня 2018
Курйози
2924 0
Чоловік впізнав дружину по одягу / фото GoogleMaps

Читайте такожДівчина прославилася завдяки інтимним фото з незнайомцями з Tinder

За даними британського таблоїда Mirror, чоловік планував свій маршрут по карті, коли побачив на фотографії іншого чоловіка в обіймах своєї дружини на лавці. Чоловік зазначив, що зображення привернуло його увагу через одяг жінки, який був точнісінько як у його дружини.

Повідомляється, що знімок був зроблений в 2013 році, проте, дізнавшись про зраду, чоловік все одно зажадав розлучення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Перу#розлучення