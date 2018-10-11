У Перу чоловік дізнався про зраду дружини завдяки Google Maps

Чоловік планував свій маршрут по карті і побачив на фотографії іншого чоловіка в обіймах своєї дружини на лавці.

В Лімі чоловік розлучився зі своєю дружиною після того, як побачив її на фотографіях Google Maps в обіймах іншого чоловіка.

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За даними британського таблоїда Mirror, чоловік планував свій маршрут по карті, коли побачив на фотографії іншого чоловіка в обіймах своєї дружини на лавці. Чоловік зазначив, що зображення привернуло його увагу через одяг жінки, який був точнісінько як у його дружини.

Повідомляється, що знімок був зроблений в 2013 році, проте, дізнавшись про зраду, чоловік все одно зажадав розлучення.