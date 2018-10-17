У Британії оголені офіціанти влаштували вечірку для бабусь (фото)
05:25, 17 жовтня 2018Курйози
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Організатор Клер Мартін розповіла, що ідея вечірки належала 89-річній Джоан Корп.
Офіціанти подали їм вечерю з трьох страв / Фото: Milton Lodge Retirement Home
В будинку для літніх людей в британському місті Колчестер влаштували вечірку з оголеними офіціантами.
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Про це повідомляє видання Daily Mail. Захід відбувся у будинку для літніх людей Мілтон Лодж. Організатор Клер Мартін розповіла, що ідея вечірки належала 89-річній Джоан Корп.
За її словами, всі 11 бабусь причепурилися до вечірки та "хихотіли як школярки". Офіціанти подали їм вечерю з трьох страв, а також запропонували стареньким масаж, і жодна з них не відмовилася. Також на вечірці були присутні доньки і внучки пенсіонерок.
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