У Британії оголені офіціанти влаштували вечірку для бабусь (фото)

Організатор Клер Мартін розповіла, що ідея вечірки належала 89-річній Джоан Корп.

В будинку для літніх людей в британському місті Колчестер влаштували вечірку з оголеними офіціантами.

Читайте такожМстива бабуся з Техасу вистежила та вбила алігатора через зниклого поні

Про це повідомляє видання Daily Mail. Захід відбувся у будинку для літніх людей Мілтон Лодж. Організатор Клер Мартін розповіла, що ідея вечірки належала 89-річній Джоан Корп.

За її словами, всі 11 бабусь причепурилися до вечірки та "хихотіли як школярки". Офіціанти подали їм вечерю з трьох страв, а також запропонували стареньким масаж, і жодна з них не відмовилася. Також на вечірці були присутні доньки і внучки пенсіонерок.