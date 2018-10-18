Українська вихователька дитсадку підкорила мережу реп-хітом про рибок (відео)

Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп і сидить в Інтернеті.

Вихователька у дитячому садку у місті Баришівка Київської області Альона записала реп-пісню та зробила на неї кліп, який в YouTube за добу подивилися понад 33 тис. разів.

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Реп-виконавиця з псевдонімом alyona alyona на відео танцює, катається на гідроциклі і смітить грошима. Приспів пісні "Рибки, рибки, рибки" надовго застрягає в голові.

Видання Comma пише, що кліп на пісню зняв 19-річний репер і контент-мейкер Delta Arthur. Через тиждень вийде ще й альтернативне відео на трек.

Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп і сидить в Інтернеті. Вона любить слухати Лів Узд Верта, Тревіса Скотта і "класику" хіп-хопу – NWA, Wu-Tang Clan.