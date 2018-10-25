Британець купив сім соток землі і проголосив себе монархом

46-річний Стів Ож`є оголосив свою ділянку незалежним королівством під назвою Еверленд і назвав себе королем.

Житель острова Гернсі зажадав пояснень у ООН після того, як місцева влада не визнала його суверенним монархом семи соток, які він купив кілька років тому.

У 2011 році 46-річний Стів Ож`є (Steve Ogier) придбав земельну ділянку площею 46 на 15 метрів. Про це повідомляє видання The Independent.

Він кілька років складував там свої речі, а в 2017 році вирішив побудувати на цьому місці одноповерховий житловий будинок. Влада Гернсі не схвалили його план і не видала дозвіл на будівництво, пославшись на те, що це місце не призначене для проживання людей.

У відповідь Ож`є оголосив свою ділянку незалежним королівством під назвою Еверленд і став її королем. Потім новоспечений монарх звернувся до суду і зажадав заборонити місцевим властям втручатися в справи суверенної держави.

Він послався на підписану в 1933 році конвенцію Монтевідео — міжнародний документ, згідно з яким критеріями державності є наявність певної території, власного уряду, постійного населення і здібності вступити у відносини з іншими націями. На думку Ож`є, Еверленд відповідає всім перерахованим вимогам.

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«Суддя сказав мені, що людина не може правити сама собою, — розповідає самопроголошений король. — Але моя дочка теж частина населення — принцеса Евелін Ож`є, їй вісім років. Всього є п'ять громадян, у всіх є право голосу, яке робить їх населенням». Він визнав, що громадянам доводиться жити в іншому місці, тому що в країні немає дому, і закликав не забувати про диких тварин, зокрема жуків і черв'яків, які населяють Еверленд.

Суд не визнав Еверленд, але Ож`є має намір продовжити боротьбу. «Я відправив електронний лист в Організацію Об'єднаних Націй, тепер чекаю підтвердження, — говорить він. — Я пояснив їм, хто я такий, і попросив відповісти, чи цього достатньо, щоб вважатися незалежною країною».

Острів Гернсі розташований в протоці Ла-Манш приблизно в 40 кілометрах від французького берега. Він вважається володінням британської корони, але не є частиною Великобританії. У Гернсі є власний домен (.gg) та валюта — фунт гернсійський.