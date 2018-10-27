Російські дипломати привітали Австрію з національним днем прапором Латвії
Російська Місія при ОБСЄ, яка розташовується в австрійській столиці Відні, використовувала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Twitter.
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"Російські дипломати у Відні вітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – йдеться в повідомленні.
Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw— olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018
Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили посаду і змінили зображення прапора.
Herzliche Glückwunsche #Oesterreich zum #Nationalfeiertag! / Happy National Day, #Austria! pic.twitter.com/7RMnGvyyAJ— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) October 26, 2018
Зазначимо, 26 жовтня австрійці святкують Національний день Австрійської республіки.