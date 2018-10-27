Російські дипломати привітали Австрію з національним днем прапором Латвії

Зазначимо, 26 жовтня австрійці святкують Національний день Австрійської республіки.

Російська Місія при ОБСЄ, яка розташовується в австрійській столиці Відні, використовувала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Twitter.

Читайте такожПутін розповів анекдот про відносини зі США

"Російські дипломати у Відні вітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – йдеться в повідомленні.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018

Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили посаду і змінили зображення прапора.

Зазначимо, 26 жовтня австрійці святкують Національний день Австрійської республіки.