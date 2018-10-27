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Російські дипломати привітали Австрію з національним днем прапором Латвії

12:47, 27 жовтня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Російська Місія при ОБСЄ, яка розташовується в австрійській столиці Відні, використовувала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Twitter.

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"Російські дипломати у Відні вітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – йдеться в повідомленні.

Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили посаду і змінили зображення прапора.

Зазначимо, 26 жовтня австрійці святкують Національний день Австрійської республіки.

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Теги: #Росія#Латвія#Австрія