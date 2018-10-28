У Стамбулі кішка взяла участь у модному показі (відео)

Зазначимо, що Стамбул називають містом кішок.

У Стамбулі бездомна кішка залізла на подіум під час модного показу Esmod International Fashion Show.

Про це повідомляє thebabel з посиланням на турецький канал NTV.

На кадрах, які публікує канал, видно, як тварина сідає посередині подіуму та вилизує лапи, потім намагається гратися з моделями, що проходять повз. Після цього кішка пройшлися подіумом. Судячи з відео, тварину ніхто не намагався прогнати.

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Зазначимо, що Стамбул називають містом кішок. За легендою, культ кішок почався за часів пророка Мухаммеда. Це його улюблене тварина, оскільки врятувала пророка від укусу змії. Кішкам навіть дозволялося перебувати в мечетях.

Вважалося, що там, де живе кішка, немає нечисті та ворожості. Місцеві навіть придумали приказку: «Якщо ти убив кота, ти повинен побудувати мечеть і просити прощення в Бога».