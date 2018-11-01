У Канаді двоє ведмедів заснули на електричному стовпі (відео)
19:42, 01 листопада 2018Курйози
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Задля порятунку тварин розгорнули спецоперацію.
У Канаді двоє чорних ведмедів видерлися на електричний стовп і заснули.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Ведмеді на електричному стовпі. Таке мали змогу побачити електрики канадської провінції Манітоба.
Задля порятунку тварин розгорнули спецоперацію. Відімкнули електропостачання. А коли на підіймачі дісталися ведмедів, побачили, що ті просто сплять.
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