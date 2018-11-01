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У Канаді двоє ведмедів заснули на електричному стовпі (відео)

19:42, 01 листопада 2018
Курйози
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Ведмеді на електричному стовпі. Таке мали змогу побачити електрики канадської провінції Манітоба.

Задля порятунку тварин розгорнули спецоперацію. Відімкнули електропостачання. А коли на підіймачі дісталися ведмедів, побачили, що ті просто сплять. 

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Теги: #Канада#ведмеді злякалися