В Ірландії розслідують повідомлення про НЛО і яскраве світло біля узбережжя

Про яскраве світло в небі авіаційному управлінню повідомили екіпажі декількох цивільних літаків.

Ірландське авіаційне управління розслідує повідомлення про те, що недалеко від південно-західного узбережжя Ірландії були помічені яскраві вогні і непізнані літаючі об'єкти.

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В 6:47 ранку 9 листопада пілот рейсу British Airways зв'язалася з керуванням повітряним рухом аеропорту Шаннон, щоб запитати, чи не проходять якісь військові навчання в найближчому до літака повітряному просторі, оскільки вона побачила щось, що "рухається дуже швидко", передає Бі-бі-сі.

Відповідь була негативною.

Крім цього, пілот рейсу з Монреаля в Лондон, повідомила диспетчеру про те, що екіпаж спостерігав дуже яскраве світло, а потім з лівого боку літака несподівано з'явився невідомий об'єкт, який потім різко пішов на північ.

Вони не могли зрозуміти, що це було, але, за словами пілота, об'єкт, судячи з усього, не йшов на зіткнення.

Пілот іншого літака, компанії Virgin Airlines, припустив, що це може бути метеор або інший об'єкт, що входить в щільні шари атмосфери Землі.

За його словами, по тій же траєкторії пройшло ще кілька дуже яскравих об'єктів.

Отримавши 9 листопада кілька повідомлень від екіпажів літаків про незвичайні об'єкти в повітряному просторі біля південно-західного узбережжя Ірландії, місцеве авіаційне управління повідомило, що складено звіт, і що даний інцидент буде розслідуватися у рамках звичайного процесу розслідування "конфіденційної події".