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Чоловік із вкраденою козою паралізував роботу паризького метро

04:02, 14 листопада 2018
Курйози
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Чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрільї / фото Matthieu Frobert

Зазначається, що чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрильї і налякав пасажирів, проте він відмовлявся виходити з метро. Про це повідомляє The Independent.

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За словами очевидців, він спробував втекти після прибуття поліцейських, але був затриманий.

У правоохоронних органах повідомили, що коза була вкрадена.

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Теги: #метро#Париж