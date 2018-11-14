Чоловік із вкраденою козою паралізував роботу паризького метро
04:02, 14 листопада 2018Курйози
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Пасажира заарештували за порушення правил поведінки в транспорті.
Чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрільї / фото Matthieu Frobert
У паризькому метро довелося призупинити рух на одній із ліній через пасажира з козою, який відмовлявся виходити з поїзда.
Зазначається, що чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрильї і налякав пасажирів, проте він відмовлявся виходити з метро. Про це повідомляє The Independent.
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За словами очевидців, він спробував втекти після прибуття поліцейських, але був затриманий.
У правоохоронних органах повідомили, що коза була вкрадена.
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