Чоловік із вкраденою козою паралізував роботу паризького метро

Пасажира заарештували за порушення правил поведінки в транспорті.

У паризькому метро довелося призупинити рух на одній із ліній через пасажира з козою, який відмовлявся виходити з поїзда.

Зазначається, що чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрильї і налякав пасажирів, проте він відмовлявся виходити з метро. Про це повідомляє The Independent.

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За словами очевидців, він спробував втекти після прибуття поліцейських, але був затриманий.

У правоохоронних органах повідомили, що коза була вкрадена.