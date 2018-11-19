Халк прокатався у столичному метро (відео)

Відомий персонаж коміксів Marvel Халк покатався у київському метро.

На станції "Палац Спорту" зняли відео, як відомий персонаж коміксів Marvel Халк заходить у київське метро, щоб проїхатися у потязі.

У ролику видно, як Халк спускається на станцію "Палац Спорту" і йде до входу. Відео з’явилося у Facebook-спільноті "Типовий Київ".

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Там персонаж купує жетон і підходить до турнікета. Вільно зайти йому не вдається через свої розміри.

Згодом супергерой коміксів виходить зі станції, однак теж не без труднощів із турнікетом.

Пасажири, які проходили поруч, реагували на Халка позитивно: вони фотографували його та знімали на відео.

Відео Типовий Київ