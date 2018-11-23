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Вкусив копа: в Британії помилували цуценя, якого посадили за грати на 9 місяців (відео)

16:40, 23 листопада 2018
Курйози
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Відзначається, що тиждень тому цуценя втекло від господарів. Коли ж поліцейський намагався спіймати його, Чау-чау схопив правоохоронця за руку. Після цього щеня на ім’я Бангл посадили на дев’ять місяців до клітки у поліцейський відділок в британському Сток-Браєрні.

Через це сотні людей звинуватили поліцію в безсердечності і вимагали звільнити собаку. Зрештою правоохоронці пішли на поступки та звільнили цуценя. Нині щеня вдома бавиться зі своїм братом.

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Теги: #Британія#тварини