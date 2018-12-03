На автопілоті: пʼяний водій Tesla спав за кермом на швидкості понад 100 км/год

Автомобіль Tesla Model S рухався о пів на четверту ранку по шосе в Каліфорнії зі швидкістю 112 кілометрів на годину.

У США поліцейські затримали водія, який спав за кермом Tesla з увімкненим автопілотом.

Автомобіль Tesla Model S рухався о пів на четверту ранку по шосе в Каліфорнії зі швидкістю 112 кілометрів на годину, повідомляє SFGate.

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Коли поліцейські порівнялися з автомобілем, вони побачили, що водій спить. Припустивши, що машина на автопілоті, поліцейські поїхали перед нею, щоб змусити систему поступово знизити швидкість і таким чином зупинити авто. Така їзда тривала близько семи хвилин, пише видання.

За кермом автомобіля перебував 45-річний Олександр Самека, член комітету Лос-Альтоса з міського планування.

На найближчій заправці Самека попросили пройти тест на алкогольне сп'яніння, потому заарештували, пише SFGate.