На автопілоті: пʼяний водій Tesla спав за кермом на швидкості понад 100 км/год
05:05, 03 грудня 2018Курйози
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Автомобіль Tesla Model S рухався о пів на четверту ранку по шосе в Каліфорнії зі швидкістю 112 кілометрів на годину.
Машина була на автопілоті / фото autonews.ua
У США поліцейські затримали водія, який спав за кермом Tesla з увімкненим автопілотом.
Автомобіль Tesla Model S рухався о пів на четверту ранку по шосе в Каліфорнії зі швидкістю 112 кілометрів на годину, повідомляє SFGate.
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Коли поліцейські порівнялися з автомобілем, вони побачили, що водій спить. Припустивши, що машина на автопілоті, поліцейські поїхали перед нею, щоб змусити систему поступово знизити швидкість і таким чином зупинити авто. Така їзда тривала близько семи хвилин, пише видання.
За кермом автомобіля перебував 45-річний Олександр Самека, член комітету Лос-Альтоса з міського планування.
На найближчій заправці Самека попросили пройти тест на алкогольне сп'яніння, потому заарештували, пише SFGate.
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