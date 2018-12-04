"Секта "радикалів": у мережі висміяли з'їзд партії Ляшка (фотожаби)

Мережа вибухнула порцією фотожаб на з'їзд Радикальної партії.

У понеділок, 3 грудня, минув з'їзд Радикальної партії Олега Ляшка, яку висміяли у мережі через аксесуари на плечах присутніх нардепів.

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Як можна побачити на опублікованих користувачами мережі фотожабах, усі "радикали", крім Ляшка, стояли у шарфах з логотипом партії.

"Ще б в'єтнамки та гелі для душу кожному", "Щось у них приречений вигляд", "Джентельмен-клуб", "Що? Де? Кому?", - пишуть у коментарях у Facebook.

Раніше народний депутат Олег Ляшко вкотре вирішив похизуватися своїм умінням співати. Цього разу насолоджуватися талантом "головного радикала країни" у домашньому караоке довелося його колегам по партії й парламенту - Андрію Лозовому та Ігорю Мосійчуку, а також його дружині Росіті Сайранен.