"Усміхнений" їжак зі Львова підкорює Instagram (фото)
На теренах Instagram з’явилася чергова зірка – кумедний їжак на прізвисько Рік зі Львова.
Господарі Ріка вирішили завести їжака після того, як натрапили на сторінку цих милих створінь у Facebook. Вони знайшли у Львові чоловіка, який займається продажем карликових африканських їжаків, поїхали просто подивитися, однак вже не змогли поїхати додому без домашнього улюбленця, передає ТСН.
"Мені дали потримати це чудо, а віддати я вже його не змогла. Довелося везти додому. Мешкає з нами цей маленький комочок вже півроку", - розповіла власниця Ріка - дизайнерка Діана.
Їжак – нічна тварина, а тому майже весь день спить і не сумує через те, що господарів немає вдома. Ввечері Ріка випускають погуляти по квартирі, а вночі – садять у клітку. Там у нього є бігове колесо, на якому він обожнює займатися.
Харчується він курячим філе, кормом для кошенят та личинками-зоофобусами. Окрім спеціального раціону, власникам Ріка доводиться ще й дотримуватися спеціального температурного режиму в оселі – не менше 20 градусів тепла.
Наш Рік, звичайно, няшка😊 але їжак - це брутальна тварина. Комахоїдний - це офіційно. В реальності їжак - хижак. Він може розкопати мишачу нору і з'їсти живих мишенят, може залізти в кролячу нору і заточити кроленят. Теоретично здатний загризти курча. Має імунітет до зміїної отрути і в сутичці зі змією здатний вийти переможцем. Лякає недосвідчених котів, які пхають свого носа в колючі зарості. Ви ще не розлюбили їжака? Вітаю, ви можете носити бороду. Навіть якщо ви жінка. Головні вороги їжаків - сови і лисиці, а в урбаністичному просторі - собаки, які здатні прокусити колючий щит. #brutal #hedgehog #predator #cute #yummy #eat #hedgehogstagram #hedgehogdaily #hedgehoglove
Діана почала фотографувати свого улюбленого їжака й згодом завела для нього Instagram-сторінку, щоб ділитись з людьми радістю, яку він щодня їй приносить.
"Рік завжди працює на камеру як справжня супермодель", - додала вона.