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"Усміхнений" їжак зі Львова підкорює Instagram (фото)

15:42, 06 грудня 2018
Курйози
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У їжака навіть є власна сторінка у соцмережі / instagram.com/rick_the_hedgehog

Господарі Ріка вирішили завести їжака після того, як натрапили на сторінку цих милих створінь у Facebook. Вони знайшли у Львові чоловіка, який займається продажем карликових африканських їжаків, поїхали просто подивитися, однак вже не змогли поїхати додому без домашнього улюбленця, передає ТСН.

"Мені дали потримати це чудо, а віддати я вже його не змогла. Довелося везти додому. Мешкає з нами цей маленький комочок вже півроку", - розповіла власниця Ріка - дизайнерка Діана. 

Їжак – нічна тварина, а тому майже весь день спить і не сумує через те, що господарів немає вдома. Ввечері Ріка випускають погуляти по квартирі, а вночі – садять у клітку. Там у нього є бігове колесо, на якому він обожнює займатися. 

Харчується він курячим філе, кормом для кошенят та личинками-зоофобусами. Окрім спеціального раціону, власникам Ріка доводиться ще й дотримуватися спеціального температурного режиму в оселі – не менше 20 градусів тепла. 

instagram.com/rick_the_hedgehog
instagram.com/rick_the_hedgehog

Діана почала фотографувати свого улюбленого їжака й згодом завела для нього Instagram-сторінку, щоб ділитись з людьми радістю, яку він щодня їй приносить.

"Рік завжди працює на камеру як справжня супермодель", - додала вона. 

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Теги: #Львів#їжак