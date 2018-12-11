Мей приїхала до Меркель говорити про Brexit, але не змогла вийти з машини (фото, відео)

Охоронці близько 15 секунд не могли зрозуміти, в чому причина.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прибула до Берліна обговорити угоду про Brexit, але її візит почався з курйозу, коли вона відразу не змогла вийти з машини.

Відео прибуття Мей оприлюднив у Twitter телеканал Sky News.

Автомобіль з Терезою Мей прибув до офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель, але британська прем’єрка не змогла відразу вийти, тому що пасажирські двері виявилися заблоковані.

Охоронці близько 15 секунд не могли зрозуміти, в чому причина, після чого двері все ж розблокували. Увесь цей час Меркель спостерігала за їхніми діями.

Користувачі соцмережі у коментарях під відео жартують, що Тереза Мей насправді завжди була прихильником руху Remain, тобто прагне залишитися в ЄС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMypic.twitter.com/h6066HP7o3 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018

Мей сьогодні відправилася у невелике європейське турне, щоб врятувати угоду про Brexit, про яку вона домовилася з Брюсселем, але яку не підтримують британські депутати.

Вона вже зустрілася з голландським прем’єром Марком Рютте, а після зустрічі з Меркель відправиться до Брюсселя, де її очікує зустріч з керівниками ЄС.