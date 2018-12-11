Джеймс Бонд виявився алкоголіком, який вже давно мав би померти

Якби герой був реальним, вчені радили б МІ6 більше йому не наливати.

Вигаданий шпигун Великої Британії Джеймс Бонд добре послужив спецслужбам своєї країни в низці історій про нього. Але, як виявилося, в ході своєї роботи він випиває смертельні дози алкоголю.

Команда дослідників, яка вивчала шкідливі звички Бонда за останні шістдесят років, дійшла висновку, що спеціальний агент страждає від суворої форми алкоголізму. В середньому він випиває 4,5 разів на фільм, пише Newsweek.

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Всього команда дослідників на чолі з професором Ніком Вілсоном з австралійського Університету Отаго проаналізувала 24 фільми франшизи. Найгірший «запій» героя стався у фільмі «Квант милосердя», який вийшов на екрани в 2008 році. В одному з епізодів Джеймс Бонд випив шість коктейлів «веспер», який містить джин, горілку і міцне вино Кіна Ліле. За цей єдиний випадок шпигун «влив» у себе 24 одиниці спирту, що достатньо для підняття рівня в крові до смертельної межі. Однак, у одній з книг про Бонда вчені виявили, що це не рекорд для британського героя. Якось він за день спожив 50 одиниць спирту. І це, на думку вчених, та кількість, «яка б вбила будь-кого».

Вілсон також підмітив, що його команда помітила результати медичного обстеження Бонда, в якому вказано, що його печінка «не в порядку». А у звіті МІ6 зазначено, що у Бонда «виявлена алкогольна і наркотична залежність». Не менш ніж його шкідливі звички, здоров’ю героя шкодить його діяльність. Вона включає встрявання в бійки, водіння автомобілів на швидкості і керування складними машинами, а також «сексуальні стосунки з ворогами з наявністю пістолетів чи ножів у ліжку».

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У своїх висновках вчені не просто порадили Джеймсу Бонду звернутися по допомогу до лікарів, а й дали певні підказки для його працедавців.

«Для початку, голові розвідки «М» не варто більше наливати Бонду на робочому місці», - йдеться в звіті.

Крім того, керівництву МІ6 потрібно переглянути обов’язки свого агента, щоб скоротити рівень стресу. Варто було перекласти виконання завдань на повноцінні команди, щоб обов’язки не так тиснули на героя-алкоголіка.