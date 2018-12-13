Любов не за гроші: у Бразилії в лікарню до безхатька прийшли тварини (фото)
У Бразилії до госпіталізованого безхатька прийшли в гості вірні друзі – собаки, які чекали на свого господаря під дверима лікарні.
Про це повідомляє Bored Panda.
Інцидент стався у неділю о третій ранку у регіональній лікарні Альто Вале на півдні штату Санта Катаріна. Медсестра Кріс Мампрім була на нічному чергуванні, коли безхатька Цезаря госпіталізували до лікарні. Жінка помітила, що під дверима лікарні зібралася група з чотирьох собак, які очікували на свого господаря.
Кріс зрозуміла, що Цезар доглядає їх і іноді сам відмовляється від обіду, аби нагодувати своїх пухнастих друзів.
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"Вони всі добре доглянуті та пухкенькі. Коли я бачу, як вони чекають на нього, це лише доводить, що їх люблять та про них турбуються", - розповіла Кріс.
Коли Цезар почав одужувати, персонал лікарні дозволив собакам відвідати його. Лікарі принесли їжу, яку Цезар розділив зі своїми друзями.
"Він з’їв дещо сам, а інше залишив собакам на потім", – каже медсестра.
Відзначається, що Цезаря вже виписали, і він повернувся на вулицю разом зі своїми чотирилапими друзями.