На Одещині шукають крадія, який поцупив гірлянду з головної ялинки

У мерії міста заявляють про крадіжку з ялинки трьох нових світлодіодних гірлянд типу Snowfall.

У місті Чорноморськ Одеської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки святкової гірлянди з головної ялинки міста.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, про зникнення новорічної прикраси правоохоронці дізналися вчора під час моніторингу мережі Інтернет.

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«За фактом крадіжки працівниками Чорноморського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України», - повідомили в главку.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення обставин події, суми завданого матеріального збитку, а також особи зловмисника, який скоїв правопорушення.

Як повідомили УНІАН у мерії Чорноморська, з ялинки вкрали три нові світлодіодні гірлянди типу Snowfall. Освітленням головної ялинки міста, встановленої на площі біля спортивного комплексу, опікується ТОВ «Ілкомсвітло». За даними директора підприємства Руслана Щербини, пропажу гірлянд виявили 12 грудня.

Офіційне відкриття ялинки в Чорноморську заплановано у день Святого Миколая - 19 грудня.