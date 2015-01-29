У Франції в популярний фаст-фуд вишикувалася 6-тисячна черга
У французькому Ліллі у Burger King, що відкрився, вишикувалася черга з шести тисяч чоловік.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mirror.
Мережа ресторанів швидкого харчування не була представлена в країні протягом останніх 18 років.
На честь відкриття закладу була влаштована безкоштовна роздача страв з меню. Акція проходила 28 січня з 17 до 22 годин вечора за місцевим часом, але люди почали збиратися вже з трьох годин дня.
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Відзначається, що натовп не розходився, незважаючи на несприятливі погодні умови.
Компанія Burger King пішла з французького ринку в 1997 році у зв'язку з низькою прибутковістю. Чому було вирішено повернутися, не уточнюється. Відомо, що мережа закусочних планує також відкрити заклад в центрі Парижа, недалеко від Єлисейських полів.