Норвезький екс-священик витратив $2 млн на вечірки

Колишній норвезький священик Арє Блумхоф зізнався, що витратив 15 млн крон (майже $2 млн) на вечірки в Іспанії з участі повій, повідомляє «Новое время» з посиланням на delfi.lt.

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За словами екс-служителя церкви, гроші він брав з благодійного фонду Betanien і витрачав їх протягом семи років. «Це було як хвороба, наркоманія», - сказав він.

Під час вечірок повії заробляли від $1,3 до $1,7 тисяч.

Бломхоф зізнався, що має проблеми з алкоголем. На суді він повністю зізнався, вирок буде винесено найближчим часом.

Очолюваний ним бергенський підрозділ фонду Betanien містить лікарню, дитячий садок і школу на Півночі Норвегії, а також будинок престарілих і реабілітаційний центр в Альфас-дель-Пі на східному узбережжі Іспанії. Три роки тому король Харальд нагородив Блумхофа орденом за багаторічну благодійну діяльність.