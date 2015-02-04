Британія: депутати проголосували за "дітей від трьох батьків"

01:30, 04 лютого 2015
Курйози
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Британські депутати дозволили народження дітей з ДНК, узятим від трьох людей - одного чоловіка і двох жінок.

/ Фото: bestkroha.ru

Цей крок вже називають історичним. Таким чином Великобританія може стати першою у світі країною, яка дозволить заводити дітей від трьох батьків, передає ВВС Україна.

Технологія призначена для того, щоб унеможливити передачу смертельних генетичних хвороб від матері до дитини.

Її запровадження у вівторок підтримали 382 депутати Палати общин, 128 були проти.

Якщо зміни невдовзі підтримає і Палата лордів, то перша дитина з ДНК трьох людей може народитися вже наступного року.

Під час обговорення представники уряду заявили, що нова техніка - це "світло у кінці темного тунелю" для родин.

Прихильники її впровадження також заявили, що результати голосування - це "гарні новини для прогресивної медицини".

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Водночас проект викликав жорстку полеміку, а духовенство закликало його заблокувати.

Критики стверджують, що продовжуватимуть боротися проти нововведення, яке, за їхніми словами, викликає дуже багато занепокоєння щодо етики та безпеки.

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