Китаєць відрізав собі руку, щоби позбутися інтернет-залежності

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Він вийшов з дому з кухонним ножем, сів на лавку і відрізав собі ліву руку до зап'ястя. Після цього він викликав таксі і поїхав у лікарню. Рука, як зазначає видання, так і залишилася лежати на лавці.

«Ми не можемо змиритися з тим, що трапилося. Це було зовсім несподівано. Він завжди був розумним хлопчиком», - розповіла мати підлітка. Вона також повідомила, що перед відходом з будинку син залишив їй записку: «Мама, я поїхав у лікарню. Не хвилюйся. Увечері повернуся».

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