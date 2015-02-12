У Росії на Уралі випав синій сніг (фото)

Про це повідомляє Znak.com.

«У нас у Локомотивому селищі випав блакитний сніг», - написав на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» житель населеного пункту Дмитро Кудренок і опублікував фото, на якому видно, що на деяких дахах колір снігу дійсно синій.

На запитання користувачів Інтернету про те, чи не сині дахи самі по собі, він відповів, що ні, це саме колір снігу, і додав, що в селищі серед людей почалася легка паніка.

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Між тим в адміністрації селища Локомотивний були збентежені таким повідомленням: там запевнили, що в селищі взагалі не було ніяких опадів: «У нас тепло, сонце світить, все тане, і ніякого снігу немає взагалі».