У Росії на Уралі випав синій сніг (фото)
15:45, 12 лютого 2015Курйози
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В одному з селищ Південного Уралу в четвер, 12 лютого, випав синій сніг.
На деяких дахах колір снігу дійсно синій / znak.com
Про це повідомляє Znak.com.
«У нас у Локомотивому селищі випав блакитний сніг», - написав на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» житель населеного пункту Дмитро Кудренок і опублікував фото, на якому видно, що на деяких дахах колір снігу дійсно синій.
znak.com
На запитання користувачів Інтернету про те, чи не сині дахи самі по собі, він відповів, що ні, це саме колір снігу, і додав, що в селищі серед людей почалася легка паніка.
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Між тим в адміністрації селища Локомотивний були збентежені таким повідомленням: там запевнили, що в селищі взагалі не було ніяких опадів: «У нас тепло, сонце світить, все тане, і ніякого снігу немає взагалі».
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