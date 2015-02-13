Озвучена причина синього снігу в Челябінську - винен барвник "Тархун" і крашанки

Про це повідомила офіційний представник підприємства, де стався викид харчового барвника в атмосферу, Ольга Грибова, передає ТАСС.

"Ніякого блакитного снігу не було. Він убрався в блакитний колір вже на землі, такі результати перевірки, яку ми провели на підприємстві, - сказала вона. - Під час відкриття упаковок з барвником для фарби великодніх яєць стався викид. Менше 1 кг барвника потрапило у витяжну систему, звідки його викинуло в атмосферу".

"Після цього барвник осів на сніг в районі підприємства. Оскільки в регіоні досить тепло, сніг був підталий. Барвник пофарбував його в блакитний колір", - додала Грибова.

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Вона підкреслила, що барвник абсолютно безпечний для здоров'я людей. Він сертифікований. "Таким барвником фарбують напій "Тархун", - пояснила співбесідниця агентства.

Аномалію зафіксували фахівці обласного Управління Росприроднагляду. "Днями у селищі Локомотивний випав блакитний сніг. Місцеві жителі були трохи налякані цьому природному явищу, - повідомив представник Росприроднагляду. - Ми з'ясували, що блакитні опади випали з вини місцевого підприємства". Розслідуванням інциденту займається Мінекології РФ.