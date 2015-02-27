У США невідомі зловмисники вкрали житловий будинок

В американському штаті Орегон невідомі зловмисники вкрали житловий будинок площею 356 квадратних метрів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.

Власник будинку не проживав у ньому на постійній основі і його не було в будинку в момент крадіжки. Як тільки він виявив зникнення нерухомого майна, одразу повідомив в поліцію. Місцеві правоохоронні органи приступили до пошуків дерев'яної споруди. Будинок вдалося виявити через два дні приблизно в 20 кілометрах від початкового місцезнаходження.

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Поліцейські розповіли, що інцидент вразив їх, і спочатку вони не знали, як розслідувати крадіжку. Співробітники правоохоронних органів також поділилися своєю версією того, як крадіжка була здійснена з технічної точки зору. На їхню думку, будинок підняли домкратами, а потім опустили на моторизировану платформу й вивезли.

Поліцейські не розкрили інших подробиць розслідування, проте підкреслили, що зараз у слідства вже є кілька підозрюваних у викраденні.