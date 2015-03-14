Університет в Малайзії затвердив процедуру боротьби з чаклунством

Розробкою зводу правил займався комітет перспективних досліджень чаклунських законів, пише Лента.ру з посиланням на Bernama.

Голова комітету Махууддін Ісмаїл розповів, що затвердження процедури стало результатом дворічного дослідження, яке університет почав ще в лютому 2013 року. У ньому взяли участь мусульманські релігійні діячі, теологи, судді і психіатри.

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Відзначається, що міністерство освіти виділило на дослідження грант у розмірі 189 тисяч рінггітів (близько 51 тисячі доларів). Махууддін Ісмаїл висловив надію, що держава почне законодавче регулювання діяльності чаклунів та інших представників окультних практик.

Незважаючи на те, що державною релігією Малайзії є іслам, в країні практикуються окультні ритуали і процедури. Місцеві поліцейські періодично затримують людей за обвинуваченням у чаклунстві.